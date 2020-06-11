، "عنان" تطرح مخطط الجوهرة السكني في أهم موقع استراتيجي بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمساحة تزيد عن ٧٠٠ ألف متر مربع.. مكتمل الخدمات طرحت شركة عنان العقارية مخطط الجوهرة السكني في شمال العاصمة الرياض على طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز بمساحة تزيد عن ٧٠٠ ألف متر مربع، ويعتبر الجوهرة مكتمل الخدمات من السفلتة والإنارة والكهرباء والمياه والهاتف وكافة الخدمات التطويرية الحديثة، ويعتبر في موقع استراتيجي وداخل النطاق العمراني ويوفر كافة الخدمات المطلوبة من الأسواق والمطاعم والمراكز الطبية وكافة الخدمات الأخرى، إضافة إلى أنه يسهل الوصول إليه وفي موقع مميز ويتميز أيضًا بوجود أربع حدائق داخلية وعلى مساحات شاسعة لتعطي رؤية مختلفة ويضم شوارع على مساحة ٦٠ و٣٦ و٢٥ و١٨ و١٥ مترًا، ما يجعل الخيارات متنوعة وكثيرة في المخطط، ويضم كذلك ٦ مدارس حكومية للبنين والبنات و٤ جوامع و٥ مساجد، ويضم أيضًا أرضين لمركزيين تجاريين على طريق الملك سلمان والملك عبدالعزيز على مساحة ٣٤٥ ألف متر مربع ويضم المخطط قطعًا تجارية على طريق الملك عبدالعزيز وطريق سعود بن جلوي.

ويعتبر مخطط الجوهرة في أهم موقع استراتيجي في العاصمة الرياض وداخل التكتل السكاني بالقرب من أهم المرافق الحيوية الهامة من جامعة نورة وطريق المطار ومركز الملك عبدالله المالي وغيرها.

وتعتبر شركة عنان العقارية ممثلة برئيسها التنفيذي بندر بن محمد الضحيك من أكبر الشركات المتخصصة في التطوير والتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية ونفذت العديد من المخططات السكنية والمزادات العقارية والمشروعات التنموية والنوعية في مختلف مدن المملكة

وترتكز رؤية الشركة على تعزيز ريادتها في السوق السعودية عبر تطوير وتوفير حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية احتياجات كافة الشرائح المستهدفة في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال توفير حلول اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع كافة أغراض البناء والإنشاء، سواء في المشاريع الصناعية أو التجارية أو السكنية.

كما أن شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية وتمتلك مخزونًا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، منها الرياض والدمام والخبر والقصيم ومكة المكرمة، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية.

وستطلق شركة عنان خلال هذا العام ٢٠٢٠ مشروعين نموذجيين، وهما مشروع النخبة السكني بعدد ٨٦٩ فيلا سكنية في مدينة الدمام، ومشروع النخيل في مدينة عنيزة بعدد ١٦٠ فيلا سكنية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:58 PM Advertisements بمساحة تزيد عن ٧٠٠ ألف متر مربع.. مكتمل الخدمات "عنان" تطرح مخطط الجوهرة السكني في أهم موقع استراتيجي بالرياض "عنان" تطرح مخطط الجوهرة السكني في أهم موقع استراتيجي بالرياض طرحت شركة عنان العقارية مخطط الجوهرة السكني في شمال العاصمة الرياض على طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز بمساحة تزيد عن ٧٠٠ ألف متر مربع، ويعتبر الجوهرة مكتمل الخدمات من السفلتة والإنارة والكهرباء والمياه والهاتف وكافة الخدمات التطويرية الحديثة، ويعتبر في موقع استراتيجي وداخل النطاق العمراني ويوفر كافة الخدمات المطلوبة من الأسواق والمطاعم والمراكز الطبية وكافة الخدمات الأخرى، إضافة إلى أنه يسهل الوصول إليه وفي موقع مميز ويتميز أيضًا بوجود أربع حدائق داخلية وعلى مساحات شاسعة لتعطي رؤية مختلفة ويضم شوارع على مساحة ٦٠ و٣٦ و٢٥ و١٨ و١٥ مترًا، ما يجعل الخيارات متنوعة وكثيرة في المخطط، ويضم كذلك ٦ مدارس حكومية للبنين والبنات و٤ جوامع و٥ مساجد، ويضم أيضًا أرضين لمركزيين تجاريين على طريق الملك سلمان والملك عبدالعزيز على مساحة ٣٤٥ ألف متر مربع ويضم المخطط قطعًا تجارية على طريق الملك عبدالعزيز وطريق سعود بن جلوي.

ويعتبر مخطط الجوهرة في أهم موقع استراتيجي في العاصمة الرياض وداخل التكتل السكاني بالقرب من أهم المرافق الحيوية الهامة من جامعة نورة وطريق المطار ومركز الملك عبدالله المالي وغيرها.

وتعتبر شركة عنان العقارية ممثلة برئيسها التنفيذي بندر بن محمد الضحيك من أكبر الشركات المتخصصة في التطوير والتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية ونفذت العديد من المخططات السكنية والمزادات العقارية والمشروعات التنموية والنوعية في مختلف مدن المملكة

وترتكز رؤية الشركة على تعزيز ريادتها في السوق السعودية عبر تطوير وتوفير حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية احتياجات كافة الشرائح المستهدفة في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال توفير حلول اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع كافة أغراض البناء والإنشاء، سواء في المشاريع الصناعية أو التجارية أو السكنية.

كما أن شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية وتمتلك مخزونًا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، منها الرياض والدمام والخبر والقصيم ومكة المكرمة، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية.

وستطلق شركة عنان خلال هذا العام ٢٠٢٠ مشروعين نموذجيين، وهما مشروع النخبة السكني بعدد ٨٦٩ فيلا سكنية في مدينة الدمام، ومشروع النخيل في مدينة عنيزة بعدد ١٦٠ فيلا سكنية. الكلمات المفتاحية

، "عنان" تطرح مخطط الجوهرة السكني في أهم موقع استراتيجي بالرياض ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه