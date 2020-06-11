محمد بن مسعود - الدمام - 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:55 PM ضبط 7 رجال من نفس الجنسية و8 نساء آسيويات القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكَّنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط (7) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و(8) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض ،

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