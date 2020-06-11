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الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع الحظر المفروض على السفر في يوليو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 11 يونيو 2020

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إنه يجب تمديد الحظر المفروض على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو الجاري، ويتم رفعه تدريجيا بعد ذلك.

 

وكان تفشي فيروس قد دفع الاتحاد الأوروبي، ماعدا إيرلندا، بالاضافة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد سويسرا والنرويج و ليختنشتاين، وأيسلندا لفرض قيود على السفر في منتصف مارس الماضي.

 

وجري تمديد القيود مرتين لمدة 30 يوما في كل مرة، وكان من المقرر انتهاء العمل بها في 15 يونيو الجاري.

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وقالت المفوضية إنه بعد تمديد العمل بالقيود حتى نهاية يونيو الجاري، سوف يتم رفعها " تدريجيا" ابتداء من يوليو المقبل.

 

وأضافت" سوف يتم رفع القيود بالنسبة للدول التي سوف تختارها الدول الأعضاء بالاتحاد، بناء على مجموعة من المبادئ والمعايير تشمل الوضع الصحي والقدرة على تطبيق إجراءات احتواء الفيروس خلال السفر والاعتبارات التبادلية".

 

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيليفا يوهانسن " السفر الدولي يمثل أمرا مهما للسياحة والأعمال وإعادة تواصل الأسر والأصدقاء".

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