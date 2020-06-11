شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : انخفاض كميات السيول الواردة للسدود 114.5 مليون متر مكعب والان نبدء بالتفاصيل

رصدت محطات وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات السيول الواردة للسدود في المملكة في شهر مايو 2020 بحوالي 68.5 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 183 مليون متر مكعب في شهر مايو 2019 بانخفاض قدرة 114.5 مليون متر مكعب.

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