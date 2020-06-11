شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تكشف حقيقة مشاركتها في مؤتمر مع إسرائيليين والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت رابطة العالم الإسلامي، أنه «لا صحة لمشاركة رابطة العالم الإسلامي، أو أيٍّ من هيئاتها، وعلمائها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين».
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