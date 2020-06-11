شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» : تأجيل الكشف الطبي لطلاب الصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل
قررت وزارة التعليم تأجيل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1442هـ على أن يتم الكشف بعد انتهاء الجائحة.
ويأتي ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» : تأجيل الكشف الطبي لطلاب الصف الأول الابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.