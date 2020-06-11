شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» : تأجيل الكشف الطبي لطلاب الصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة التعليم تأجيل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1442هـ على أن يتم الكشف بعد انتهاء الجائحة.

ويأتي ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.