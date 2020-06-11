شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مختبر الجزيئيات الحيوية لفحص كورونا في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ويعد مختبر الجزيئيات الحيوية بالأحساء والذي يعتمد على تقنية البلمرة المتسلسلة PCR إضافة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة، وسيسهم في تسريع عملية التشخيص وتقليل وقت الانتظار، حيث يستقبل المختبر العينات على مدار الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية حالياً (600) عينة يومياً، وتظهر نتيجة العينة خلال 24 ساعة، وقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص لضمان دقة النتائج والمخرجات.
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