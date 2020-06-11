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تدشين مختبر الجزيئيات الحيوية لفحص كورونا في الأحساء

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دشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء اليوم مختبر الجزيئيات الحيوية بمستشفى الملك فهد بالهفوف بتعاون مشترك بين المديرية والتجمع الصحي بالأحساء، والذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحته.

ويعد مختبر الجزيئيات الحيوية بالأحساء والذي يعتمد على تقنية البلمرة المتسلسلة ‪PCR‬ إضافة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة، وسيسهم في تسريع عملية التشخيص وتقليل وقت الانتظار، حيث يستقبل المختبر العينات على مدار الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية حالياً (600)‪ ‬عينة يومياً، وتظهر نتيجة العينة خلال 24 ساعة، وقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص‪ ‬لضمان دقة النتائج والمخرجات.

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