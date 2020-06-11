شكرا لقرائتكم خبر عن «التويجري» : إنشاء منظمة صحة عربية يُحدث نقلة في الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب التويجري عن تشرفه ممثلاً للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالمشاركة مع وزراء الصحة العرب في مناقشة واستجلاء الخطوات الناجحة بفضل الله التي اتخذتها الدول العربية مجتمعة وكل دولة عربية على حدة لمواجهة تداعيات "كوفيد ــ 19"، وهذا مصدر ثقة واعتزاز بما تقوم به وزارات الصحة في الدول العربية من جهود جبارة في مواجهة الجائحة.
وقال: في الواقع هناك العديد من الدروس المستفادة من خلال هذه الجائحة ولعل أهمها تسخير الموارد لتعزيز الصحة العامة وإعطاءها الأهمية التي تستحقها في الدول العربية، والسعي إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية مع بعضها البعض، داعياً إلى دعم جمعيات الهلال الأحمر لتعزز دورها الإنساني في مواجهة تداعيات كورونا.
وكان وزراء الصحة العرب قد ناقشوا في الاجتماع الافتراضي التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنطقة. كما بحث الوزراء آليات النهوض بالعمل الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية دول المنطقة من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك، وناقش الوزراء مبادرة حول تعزيز موازنة قطاعات الصحة وتطوير المنظومات الصحية في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
كانت هذه تفاصيل خبر «التويجري» : إنشاء منظمة صحة عربية يُحدث نقلة في الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.