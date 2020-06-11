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2020-06-11 تقنية نجران تبدأ الفصل الصيفي عن بُعد متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بدأت الكلية التقنية بنجران أمس، الفصل الصيفي التدريبي عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي والمسائي”.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق، اختيار المقررات المطروحة وفق ضوابط محددة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار آل عتيق إلى تقديم المحاضرات التدريبية ومتابعتها من خلال نظام التدرب الإلكتروني لـ 31 مقرراً بمستويات مختلفة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.



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