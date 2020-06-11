هيئة تقويم التعليم تبدأ تسجيل الاختبار التحصيلي بالمقرات

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي بالمقرات للفترة الثانية لجميع خريجي الصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن التسجيل سوف يستمر إلى السبت 13 / 6 / 2020م الساعة 4 مساءً، لمن لم يتمكن من دخول الاختبار الفترة الأولى، ولم يسجل للاختبار عن بُعد في الفترة الثانية.

وقالت الهيئة إن التسجيل مستمر عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان مركز قياس كان قد أعلن في وقت سابق إتاحة التسجيل للفترة الثانية لكل من الفئات التالية:

– من لم يتمكن من أداء أو إنهاء الاختبار التجريبي.

– من لم يتمكن من إكمال الاختبار الفعلي.

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– من لم تتوفر لديه التجهيزات التقنية.

– من لديه اختلاف تخصص.

والمعروف أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية.

ويهدف اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فهدفه قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.

وتتوزع أسئلة الاختبار التحصيلي بواقع 20 % من مواد الصف الأول الثانوي و30 % لمواد الثاني الثانوي، أما النسبة المتبقية وقدرها 50 % فتكون من منهج الصف الثالث الثانوي.



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