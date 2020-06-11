السعودية | تفاديا للزحام.. فتح مساجد السعودية قبل الأذان بـ40 دقيقة

شكرا لقرائتكم تفاديا للزحام.. فتح مساجد السعودية قبل الأذان بـ40 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الخميس، تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق السعودية قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة، اعتباراً من يوم الغد وحتى إشعار آخر، تفادياً للتزاحم، ضمن البروتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكل فروعها بمناطق السعودية، باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

Advertisements

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اعتمدت (3869) مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق السعودية لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً، منذ الجمعة الماضي 3 يونيو وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

خطب عن الجائحة

فيما دعت الوزارة أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

هذا وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة