السعودية تقرر فتح الجوامع قبل أذان الجمعة بـ40 دقيقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 05:17 مساءً - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح الجوامع قبل دخول وقت صلاة الجمعة بـ 40 دقيقة، في جميع مناطق المملكة بدءًا من الغد، تلافيًا للتزاحم.

وقالت الوزارة، في تعميم لها أصدرته اليوم الخميس، إن هذا القرار سينفذ إلحاقًا بالتعاميم السابقة التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص ضمن بروتوكولات فتح المساجد والجوامع.

يذكر، أنه وفقاً للقرار السابق كانت تفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة، وتغلق بعد الصلاة بـ20 دقيقة، فيما تفتح قبل صلاة الفريضة بـ 15 دقائق، وتقفل بعد الصلاة بـ 10 دقائق.