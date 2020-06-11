“السعودية”: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 2065 حالة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 05:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 116021 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 857 حالة وفاة.

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وأبانت أنه تم تسجيل 2065 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 80019 حالة، لافتة إلى أن هناك 35145 حالة نشطة حالياً، من بينها 1738 حالة حرجة.