، عسير ..  130 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "خميس مشيط" تتصدر بـ 32 حالة.. تليها أبها بـ 28

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 130موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 32 حالة، وأبها 28 حالة،وبيشة 20 حالة، وأحد رفيدة 13حالة، ومحايل عسير 8 حالات، البشائر 7 حالات، سبت العلاية 4 حالات، وتبالة 4 حالات، الحرجة 3 حالات، والنماص 3 حالات، وتنومة 3 حالات، تثليث حالتان، والمضة حالة واحدة، والمجاردة حالة واحدة، ظهران الجنوب حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، وادي بن هشبل حالة واحدة.

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