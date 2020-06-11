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وجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بتأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ، على أن تتم متابعة إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التعليم على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، يعتمد تأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل في التعليم العام للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ.
ومن المقرر متابعة إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة خلال العام الدراسي القادم.التعليم
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:40 PM
متابعة الإجراءات لجميع الطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة العام المقبل
وجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بتأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ، على أن تتم متابعة إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التعليم على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، يعتمد تأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل في التعليم العام للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1442هـ.
ومن المقرر متابعة إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة خلال العام الدراسي القادم.
، بسبب كورونا.. تأجيل الكشف الطبي للمستجدين الابتدائية ورياض الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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