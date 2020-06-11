- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان هذا الأسبوع (198) مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة، إضافة إلى المساجد المساندة التي اعتمدت الأسبوع الماضي وبلغ عددها (816)، ليصل إجمالي الجوامع الرسمية والمساجد المساندة في المنطقة إلى (2407).
وتابع المدير العام للفرع الشيخ أسامة المدخلي الإجراءات الاحترازية والجهود في الجوامع والمساجد لمواجهة جائحة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية فيها، ويأتي ذلك ضمن جهود الفرع في مواجهة جائحة كورونا.
ورفع المدخلي شكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته وحرصه بشأن زيادة عدد المساجد المساندة، وذلك في إطار دعم الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المصلين في كل المساجد المعتمدة.
فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:24 PM
تم إضافة 1014 مسجداً مسانداً
تعبيرية
اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان هذا الأسبوع (198) مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة، إضافة إلى المساجد المساندة التي اعتمدت الأسبوع الماضي وبلغ عددها (816)، ليصل إجمالي الجوامع الرسمية والمساجد المساندة في المنطقة إلى (2407).
وتابع المدير العام للفرع الشيخ أسامة المدخلي الإجراءات الاحترازية والجهود في الجوامع والمساجد لمواجهة جائحة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية فيها، ويأتي ذلك ضمن جهود الفرع في مواجهة جائحة كورونا.
ورفع المدخلي شكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته وحرصه بشأن زيادة عدد المساجد المساندة، وذلك في إطار دعم الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المصلين في كل المساجد المعتمدة.
، جازان .. 2407 جوامع لإقامة صلاة الجمعة غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جازان .. 2407 جوامع لإقامة صلاة الجمعة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.