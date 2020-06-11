شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ ولي العهد ابن سلمان أصبح يشك في أصابع يده .... اعتقل مدير مكتبه بدر العساكر وسط تكتيم شديد وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أوضحت مصادر مطلعة بالمعارضة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن بدر العساكر المدير الخاص لمكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تعرض للاعتقال والإيقاف خلال الفترات الماضية، مع عدد من أمراء الأسرة الحاكمة بالسعودية، دون أي إيضاحات من قبل السلطات السعودية حول أسباب اعتقاله حتى اللحظة.

وأتت تلك التصريحات من المعارضين السعوديين بالتزامن مع قيام “بدر العساكر” بنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع تويتر، للمفكر المصري المعروف الدكتور “مصطفى محمود”، وهو ما اعتبر مجرد إعلان بأنه ليس رهن الاعتقال وأنه حر طليق.

وبحسب ما قالته صحيفة “العربي الجديد” نقلاً عن مصدرين “بارزين” على حد ذكرها، أفادا بأن “العساكر رهن الاعتقال بلا شك، والتغريدة التي كتبت على حسابه الشخصي جاءت كرد على قيام المعارضة السعودية بإثارة موضوع اعتقاله، وهو أمر سبق وأن حدث مع الدكتور سلمان العودة، حينما أقدمت السلطات السعودية على إرسال رسائل نصية من جواله من دون علمه وهو رهن الاعتقال”.

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وقال المصدر للصحيفة العربية بأن هناك حالة كراهية شخصية بين العساكر الذي يعتبر نفسه منحدراً من أسرة ثرية ومتعلمة وناجحة، وبين “سعود القحطاني” المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، والمتورط الأهم في جريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في تركيا”.

وأضافت الصحيفة بحسب مصدرها الذي قال بأن العساكر والقحطاني كانا يتحيّنان الفرصة لإسقاط بعضهما البعض، وجاءت أزمة “خاشقجي” لتبعد القحطاني، لكن “العساكر” تورط في قضية اختراق موقع “تويتر” ما أدى لإبعاده نوعاً ما عن المشهد.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها وجّهت اتهامات لـ3 أشخاص مرتبطين بالسعودية، أسمائهم “أحمد الجبرين المطيري، وعلي آل زيارة وأحمد أبو عمو” وذلك بسبب قيامهم بتسريب بيانات معارضين سعوديين لصالح الجهات الحكومية السعودية.

وفي السياق ذاته أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن “العساكر” لديه اتهامات بتمويل هؤلاء المخترقين لتويتر، والذين هم مطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة.