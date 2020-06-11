شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/“عبد اللطيف آل الشيخ“ يفاجئ “المذيعة غادة عويس” بالكشف عن مصدر تسريب صورتها “الخادشة ” في مزرعة “حمد بن ثامر“ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤١ مساءً (الخليج 365_متابعات)
تفاعل العديد من النشطاء مع تغريدة عبد اللطيف آل الشيخ، التي علق فيها على تغريدة للإعلامية غادة عويس.
ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، قائلا: “غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتآمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة”.. قائلا في تغريدة منفصلة: “غادة .. بكرة قناة ولا مزرعة؟!”.
وقال أحد المغردين ويدعى “إبراهيم المنيف”: ما بقى أحد من أمراء تنظيم الحمدين وبعض المواطنين القطريين ما فزع لغادة عويس بعد قضية مزرعه حمدبن_ثامر!، لكن ما شفنا واحد منهم فزع لبنت قطر الأصيلة الشريفة عائشة القحطاني، مضيفا: يبدو أن الاحتلال الأجنبي في جزيرة شرق سلوى احتل حتى العقول والشرف والكرامة.
وأضاف أحد المغردين قائلا: يبدو أن تقدم غادة عويس بالعمر بدأ يؤثر على أخلاقها وتركيزها كما ترك أثرا على ملامحها، علا فارس سترجع غادة إلى النشرة الجوية.
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