شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تواصل الارتفاع وتسجل 1431 حالة إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجّلت مدينة الرياض، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إذ بلغ عدد الإصابات فيها 1431.

وأوضح تقرير وزارة الصحة اليوم الخميس، أن هناك جلت ثلاث مدن سجلت 507 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت جدة 294 إصابة، ومكة 294، والدمام 214.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة.