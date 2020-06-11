شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك فهد يراجع بعض المعاملات كوزير للمعارف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت صورة قديمة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وزيرًا للمعارف. أوضحت صورة قديمة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وزيرًا للمعارف. وأظهرت الصورة، قيام الملك فهد بمراجعة بعض المعاملات في منزله بجدة في الخمسينات الميلادية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الملك فهد يراجع بعض المعاملات كوزير للمعارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.