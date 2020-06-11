شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على 5 مناطق هي " حائل، نجران، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية " .
ونبهت الهيئة، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثابة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على الـ5 مناطق حتى الـ8 والنصف مساء اليوم الخميس.
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