شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على 5 مناطق هي " حائل، نجران، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية " .

ونبهت الهيئة، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثابة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على الـ5 مناطق حتى الـ8 والنصف مساء اليوم الخميس.