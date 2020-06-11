شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تُعلن تسجيل 3733 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3733 حالة إصابة بفيروس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3733 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، 2.065 حالة تعالي جديدة و38 حالة وفاة، لييصل إجمالي حالات الإصابة إلى 116.021، و80.91 حالة تعافي، و857 حالة وفاة منذ بداية الأزمة. وأفادت بأن هناك 35.145 حالة نشطة منها 1.738 حالة حرجة.

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