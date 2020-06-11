شكرا لمتابعة خبر عن إنفاق 450 مليون ريال يوميًا على المأكولات والمشروبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت نتائج تقرير حديث، أن قيمة قطاع المأكولات والمشروبات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي أي نحو 170 مليار ريال، ليقترب يوميًا من 450 مليون ريال وبالتالي هو الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضحت وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل المتخصصة في الأبحاث والاستثمارات والاستشارات عن نتائج التقرير ، مشيرة إلى استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للاستثمار، نمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.