خالد النمر: ضغط الإنسان الطبيعي يمكن أن يرتفع إلى 150 على 50

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه من الممكن أن يرتفع ضغط الإنسان الطبيعي إلى 150 على 90 . أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه من الممكن أن يرتفع ضغط الإنسان الطبيعي إلى 150 على 90 . وقال النمر: " نعم ممكن، مؤقتا ونادرا فقط وليس أغلب الوقت، مثلاً أثناء الغضب، شجار بدني، رفع أثقال، معاناة الألم.. إلخ " .

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