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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية الخرج تداهم موقع مخالف لتحضير المأكولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):قامت بلدية محافظة الخرج بمداهمة أحد المواقع المخالفة لتحضير المأكولات، وذلك خلال حملة مشتركة من قبل إدارة الطوارئ والرقابة الصحية ووحدة الأمن و السلامة.
وأوضحت البلدية أنه تم ضبط عمالة تستخدم الموقع في تحضير المأكولات و الخضار و مواد غذائية مختلفة قبل تجهيزها للمطعم وتقديمها للزبائن.
وأكدت البلدية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقع المخالف، والعمالة المخالفة.
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