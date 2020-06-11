شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية الخرج تداهم موقع مخالف لتحضير المأكولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

قامت بلدية محافظة الخرج بمداهمة أحد المواقع المخالفة لتحضير المأكولات، وذلك خلال حملة مشتركة من قبل إدارة الطوارئ والرقابة الصحية ووحدة الأمن و السلامة.

وأوضحت البلدية أنه تم ضبط عمالة تستخدم الموقع في تحضير المأكولات و الخضار و مواد غذائية مختلفة قبل تجهيزها للمطعم وتقديمها للزبائن.

وأكدت البلدية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقع المخالف، والعمالة المخالفة.

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