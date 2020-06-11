شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يصوت الإثنين على إدراج "الفحص النفسي" ضمن طلبات الحصول على الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقرر مجلس الشورى في جلسته المقررعقدها الإثنين القادم، توصية تلزم الجهات المعنية بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن طلبات الحصول على الإقامة ومن ثم التصويت عليها.

وياتي التصويت في سياق مناقشة المجلس التي خلصت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى والتي تستهدف إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج “الفحص النفسي”، كمتطلب أساسي ،مع الفحص الطبي، قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية.

و صاغت اللجنة التوصية ليصبح نصها “التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة”.