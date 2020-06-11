شكرا لمتابعة خبر عن مصابة بالفيروس تروي قصتها مع الوباء الذي نقلته من زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مواطنة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد نقل العدوى من زوجها على الرغم من أن نتائجه كانت سلبية، مردفة بأنها التزمت وأولادها بالمنزل باستثناء الزوج الذي كان يخرج للعمل.
وتابعت أم مريم بأنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية، حتى وصل بها الأمر إلى تشميس الطلبات التي تصلها عن طريق الشحن، مردفة بانه في نهاية شهر رمضان المنصرم، ارتفعت درجة حرارتها لتصل إلى 40 درجة، فهمت لعمل المسحة في أحد المستشفيات الخاصة وبعدها بيومين جاء اتصال من الصحة يفيد بتأكيد إصابتها بالفيروس.
وأردفت ام مريم بانه على الرغم من أن زوجها قام بعمل المسحة مرتين إلا أن تأكيد إصابته لم يظهر إلا بعد المسحة الثالثة، ومن ثم تم نقلها وعائلتها للحجر في الفندق بسبب حالة أبنائها حينها، حتى تماثلوا جميعاً للشفاء.
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