تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس الموفّرة للطاقة في المخططات والطرق الرئيسية بالمدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أنجزت أمانة المدينة المنورة مشروعات تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس الموفّرة للطاقة في عدد من مخططات الأحياء والطرق الرئيسة بالمدينة المنورة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزائريها.

وبينت أمانة المنطقة أن المشاريع التي نفّذت على مدى الشهر الماضي تضمنت تركيب وتشغيل ٣٠ عامود إنارة في مخطط السلام و ١١ عامودا في حي الظاهرة، و ٧٠ عامودا في حي القصواء، و ٥٧ عامود بمخطط شرق المدينة، و ٨٦ عامودا بمخطط الأمير تركي، و ٥٤ عامودا بمخطط حمراء الأسد.

وشملت المشروعات التي تم تنفيذها وفق معايير الأولويات والتي تراعي الكثافة السكانية تركيب وتشغيل ١٥ برج إنارة بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و ٢١ برج إنارة بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ٢٦ عامودا بدوار الهجرة مع تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز " الدائري الثاني "، و ٢٤ عامود إنارة بدوار مخطط الحمراء المؤدي إلى المنطقة الصناعية ومستشفى الملك فيصل, كما جرى تغيير ١٢٠ فانوس إنارة لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز " الدائري الثاني" ، وتغيير ٣٤٠ فانوس إنارة لطريق الملك عبدالعزيز.

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