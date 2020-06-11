شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح تفاصيل تحديث قيمة دعم البنزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن قيمة دعم البنزين خلال الدفعة الأخيرة بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو هللة للتر وكان ذلك رداً على استفسار مستفيد بشأن قيمة الدعم المقدم من البرنامج بعد رفع أسعار البنزين. أوضح برنامج حساب المواطن قيمة دعم البنزين خلال الدفعة الأخيرة بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو هللة للتر وكان ذلك رداً على استفسار مستفيد بشأن قيمة الدعم المقدم من البرنامج بعد رفع أسعار البنزين. وقال تطبيق خدمة المستفيدين المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، بأن قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص البنزين 91 ظلت ثابتة لمدة شهرين "التعويض عن سعر 1.31 ريال/لتر" واوضح الحساب بأن هذا الشهر تم تحديث قيمة التعويض بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ 90 هللة للتر، حيث كان بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر، و بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر، و الديزل 0.47 ريال، و الكيروسين 0.64 ريال، و غاز البترول المسال 0.75 ريال.

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