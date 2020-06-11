شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامه صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتبارا يوم الغد وحتى أشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي اقرتها الجهات ذات الاختصاص.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكافة فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءً من يوم غد الجمعة وحتى اشعاراً آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك ، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم .
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