إعلان نتيجة التحقيق في شكوى الطالبة زهرة القحطاني ضد جامعة الأمير خالد

كشفت نتيجة التحقيق الرسمي في شكوى الطالبة زهرة القحطاني ضد جامعة الأمير خالد، الذي وجَّه به أمير المنطقة عسير تركي بن طلال؛ عن حدوث سوء فهم وتقدير لدى الطالبة، نتج عنه شكواها بوقوع ظلم عليها في محفل عام.

وكانت الطالبة زهرة القحطاني قد تقدمت بشكوى ضد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري وعمید الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع.

يأتي ذلك على إثر اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة الذي قالت فيه إنها من ذوات الإعاقة، وإنها مُنعت من الإعادة في ذات تخصصها رغم تميزها في مرحلة الماجستير »، وقد أظهر التحقيق سلامة موقف الجامعة ومنسوبيها؛ حيث تعاملوا مع طلب الطالبة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للقبول في الدراسات العليا والتقديم على الوظائف الأكاديمية.

ووجه الأمير تركي بن طلال بعقد اجتماع بين الطالبة ووالدها من جهة، والأستاذين الجامعيين من جهة أخرى وقد تنازل الأستاذان عن المطالبة الحقوقية ضد الطالبة، وارتأيا معالجة هذا الموضوع معالجة تربوية خالصة، تقديرًا لحالة الطالبة، وتمسكًا بالمبادئ التربوية الراسخة.

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وثمَّنت إمارة منطقة عسير موقف الأستاذين الجامعيين، وتؤكد أن لكل مواطن الحق الكامل في تقديم مطالبته والاستماع إليها والعمل على إجراءاتها، مشددةً في الوقت ذاته على وجوب تقديم ما يثبت الادعاء والتأكد من صحته، ومن تثبت کیدية دعواه فسيكون عرضة للمساءلة النظامية.

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