الزكاة والدخل تُوعي 2000 مكلف بأحكام ضريبة القيمة المضافة

عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشتَيْ عمل افتراضيتين لتوعية المكلفين بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والأحكام الانتقالية المرتبطة بذلك؛ وذلك عبر تقنية البث الافتراضي على شبكة الإنترنت.

حضر الورشتين نحو 2000 مكلف من المكلفين الخاضعين للأحكام الضريبية في المملكة، واستمرت الورشة الواحدة على مدار ساعة كاملة، تم خلالها التعريف بالأحكام الانتقالية المرتبطة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات المتعلقة بتغيير النسبة، وأمثلة على ممارسات اقتصادية على القطاعات، وأهم الحالات الشائعة التي يواجهها المكلفون.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن من المقرر عقد مزيد من ورش العمل في الأيام المقبلة بشأن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وكيفية مواءمة المنشآت لأعمالها بما يتوافق مع هذه الزيادة؛ وذلك بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الورشتان الأخيرتان من طرف المكلفين.

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وأشارت الهيئة إلى أن انعقاد ورش العمل يأتي في إطار الجهود التواصلية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل لنشر الوعي بين المكلفين وتمكينهم من الامتثال الكامل للأحكام الضريبية السارية في المملكة.

يُذكر أن الهيئة أصدرت دليلًا إرشاديًّا للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل. ويمكن للمكلفين الاطلاع على الدليل من خلال الرابط

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بإمكان المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات بشأن النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بالتواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني .