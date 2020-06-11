السعودية اليوم / بلدية محافظة العرضيات تطلق حملة لنظافة المحافظة والمراكز التابعة لها



جدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة العرضيات اليوم ، حملة لنظافة المحافظة والمراكز التابعة لها من مخلفات البناء ومخلفات الأشجار ، وذلك بتوجيه من معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وشملت الحملة التي هدفت إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري في العرضيتين الشمالية والجنوبية ، حيث تم إزالة أكثر من 6 آلاف متر مكعب من الدمار ، وأكثر من 7 آلاف متر مكعب من المخلفات مجهولة المصدر ، بمشاركة 33 عاملاً بمساندة 14 معدة متنوعة .

// انتهى //

17:03ت م

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