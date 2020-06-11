السعودية اليوم / مصرع 5 أشخاص جراء سيول الأمطار في غانا



أكرا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء سيول الأمطار الغزيرة في غانا.

وأفادت وكالة الأنباء الغانية اليوم، أن العاصمة أكرا تشهد منذ يومين موجة من الأمطار الغزيرة نجمت عنها سيول جارفة، مما تسبب في مصرع خمسة أشخاص، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، كما غمرت مياه السيول مئات المباني والمركبات، و ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من الطرق والجسور.

وبحسب تصريحات أدلى بها الناطق باسم منظمة إدارة الكوارث الوطنية بغانا، فإن الجهات المعنية بدأت على الفور أعمال البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات مرشحة للزيادة.

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17:02ت م

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