السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة بارق يعقد اجتماعا دوريا



محايل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بارق اليوم، جلسته العادية الـ 55 بحضور رئيس المجلس سلطان بن أحمد البارقي والأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المركز الحضاري وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المرئي المعد من إدارة الخدمات بالبلدية المشتمل على ما تم عمله من قبل الفرق الميدانية الرقابية في متابعة الاجراءات الاحترازية في الأسواق والأحياء وأعمال فرق الرش والتطهير والتعقيم وتعاون القطاع الصحي والأمني مع البلدية، إلى جانب بحث جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية.

// انتهى //

16:57ت م

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