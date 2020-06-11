السعودية اليوم/ أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا



‎سكاكا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أطلق أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة (حجز موعد) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة التي تمكن المستفيد ( مواطن ، مقيم ، مقاول ، مستثمر ) من حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية لأمانة الجوف، وإرسال جميع الاحتياجات لتقوم إدارة خدمة العملاء بمتابعة الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة للمستفيد وفق أعلى المعايير وبحسب الوكالة أو البلدية المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع سعادة الأمين أو مع أحد مسؤولي الأمانة.

وبين المدير العام لتقنية المعلومات عبد الله بن بدر الماجد أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها أمانة منطقة الجوف لجميع المستفيدين، توفيراً لعناء الوقت والجهد، وحرصاً على سلامتهم ، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.

يذكر أن إدارة تقنية المعلومات بالأمانة قد قامت بوضع خطة زمنية لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للأمانة سيستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين .

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16:35ت م

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