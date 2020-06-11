السعودية اليوم / المعهد الصناعي بصامطة يعلن مواعيد القبول في البرامج التدريبية الصباحية للفصل التدريبي القادم



صامطة 19 شوال ١٤٤١هـ الموافق 11 يونيو ٢٠٢٠ م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لعدد من البرامج المهنية الصباحية التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1441/ 1442) هـ، وذلك بدءًا من 4 إلى 17 ذو القعدة القادم عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط:https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي المتقدمين، للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل، واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ، مفيداً أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات .

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16:26ت م

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