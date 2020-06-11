السعودية اليوم / كينيا تؤكد أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف حالة



نيروبي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس " كوفيد - 19 " المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال الساعات الـ٢٣ الماضية.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعاف.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

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16:23ت م

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