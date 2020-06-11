اقتصادي / بلدية بارق تغلق 5 محلات مهنية مخالفة .



محايل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق أمس 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية حيث أغلقت 5 محلات مخالفة بعدم تطبيق التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مترين وعدم تطهير الأسطح وتوفير المعقمات .

وأشار إلى أن الأنظمة واللوائح طبقت بحق المخالفين مؤكدا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة .

// إنتهى //

16:20ت م

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محايل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق أمس 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية حيث أغلقت 5 محلات مخالفة بعدم تطبيق التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مترين وعدم تطهير الأسطح وتوفير المعقمات .وأشار إلى أن الأنظمة واللوائح طبقت بحق المخالفين مؤكدا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة .// إنتهى //16:20ت م0150

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