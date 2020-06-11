السعودية اليوم / ارتفاع حصيلتي المرضى والوفيات بفيروس كورونا في نيجيريا



أبوجا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 663 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأكد المركز أنه تم تسجيل 4351 حالة شفاء، و 382 حالة وفاة، من بينهم 4 حالات جدد.

// انتهى //

16:19ت م

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أبوجا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 13 ألفاً و 873 مصاباً.وأكد المركز أنه تم تسجيل 4351 حالة شفاء، و 382 حالة وفاة، من بينهم 4 حالات جدد.// انتهى //16:19ت م0149

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