شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

• تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيقي «تطمن» و«توكلنا»

أعلنت وزارة الصحة عن البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، حيث يتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.

وأبانت "الصحة" أن الحجر المنزلي يعد إجراء احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلي وفقاً للدليل الإرشادي " للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية) saudicdc.

ويتضمن الدليل الإرشادي تعريف الحجر الصحي في المنزل وهو "فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معدي بالمنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض ، وفي الوضع الحالي لمرض كورونا (كوفيد-19) يتم فرض الحجر المنزلي في حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيق (تطمن) وتطبيق (توكلنا) .

كما تطرق الدليل إلى التعريف بالحالات التي تستدعي الحجر المنزلي والمعايير الخاصة بالحجر المنزلي والعزل للحالات الإيجابية الحالات المستنثاة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي.

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واشتمل الدليل على اشتراطات المكان المخصص للحجر المنزلي وتضمن نصائح للعزل في المنزل وكذلك إرشادات وقائية للأفراد القاطنين مع المريض في الحجر المنزلي.

وتأتي هذه الخطوة لمواصلة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة والعناية بهم وتهيئة السبل الكفيلة براحتهم وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا حيث اتخذ القرار بناءً على دراسة مكثفة وتقييم مستمر للوضع الصحي الحالي لكورونا في المملكة .

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ودعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز "وقاية".