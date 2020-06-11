شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 2065 حالة وتسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 38 حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل 2065 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 80,019 حالة ولله الحمد.

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