قياس يستأنف التسجيل في الاختبار التحصيلي أونلاين

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستأنف مركز قياس اعتباراً من الساعة ٤ عصرا اليوم الخميس، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي ويستمر التسجيل إلى الساعة ٤ عصر يوم السبت 2020/6/13.

وتم إيقاف التسجيل في الاختبار التحصيلي بالمقرات، وإتاحته عبر موقع قياس على الرابط التالي (هنا).

وكان مركز قياس أعلن انتهاء مهلة تأكيد الرغبات في المقرات في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعدد من الفئات التي لم تتمكن من التسجيل وأداء اختبار التحصيل الدراسي.

وكان قياس قد أعلن عن إتاحة التسجيل للفترة الثانية لكل من الفئات التالية :

– من لم يتمكن من أداء أو إنهاء الاختبار التجريبي.

– من لم يتمكن من إكمال الاختبار الفعلي.

– من لم تتوفر لديه التجهيزات التقنية.

– من لديه اختلاف تخصص.

وكان الطلاب أدوا اختبار التحصيل الدراسي يومي 8 و9 يونيو الجاري بعد أن أتيح الاختبار التحصيلي التجريبي على مدى 5 أيام.

والمعروف أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية.

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ويهدف اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فهدفه قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.

وتتوزع أسئلة الاختبار التحصيلي بواقع 20 % من مواد الصف الأول الثانوي و30 % لمواد الثاني الثانوي، أما النسبة المتبقية وقدرها 50 % فتكون من منهج الصف الثالث الثانوي.

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