لجنة التحقيق تكشف سلامة تصرف جامعة الملك خالد مع طالبة الماجستير

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كشف تحقيق وجّه به أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، سلامة موقف جامعة الملك خالد ومنسوبيها، في التعامل مع إحدى الطالبات التي اشتكت من حرمان الجامعة لها من حق الإعادة في ذات تخصصها رغم تميزها في مرحلة الماجستير.

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كما كشف التحقيق عن حدوث سوء فهم وتقدير لدى الطالبة زهرة القحطاني، نتج عنه شكواها من وقوع الظلم عليها، في محفل عام ضد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري وعميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع.

وقال التحقيق إن ذلك جاء على إثر اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة والذي قالت فيه ” إنها من ذوات الإعاقة وأنها منعت من الإعادة في ذات تخصصها رغم تميزها في مرحلة الماجستير ” .

وقد أظهر التحقيق أن الجامعة تعاملت وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للقبول في الدراسات العليا والتقديم على الوظائف الأكاديمية.

وكان الأمير تركي بن طلال، وجه، بعقد اجتماع بين الطالبة ووالدها من جهة، والأستاذين الجامعيين، من جهة أخرى وقد تنازل الأستاذان عن المطالبة الحقوقية ضد الطالبة وارتأيا معالجة هذا الموضوع معالجة تربوية خالصة، تقديراً لحالة الطالبة، وتمسكاً بالمبادئ التربوية الراسخة.

وعلى ضوء ذلك تثمن إمارة منطقة عسير موقف الأستاذين الجامعيين، وتؤكد أن لكل مواطن الحق الكامل في تقديم مطالبته والاستماع إليها والعمل على إجراءاتها، مشددة في الوقت ذاته على وجوب تقديم ما يثبت الادعاء والتأكد من صحته، ومن تثبت كيدية دعواه فسيكون عرضة للمساءلة النظامية.

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