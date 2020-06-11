2020-06-11

إقبال متزايد على حجز قصور الأفراح في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

شهدت قصور الأفراح بمحافظة حفر الباطن إقبالاً كبيراً من المواطنين للحجر المبكر لإقامة أفراحهم حيث تفاوتت الأسعار حسب الخدمات المقدمة.

وقامت “متابعات الخليج 365” بجولة على قصور الأفراح بالمحافظة حيث وصلت أسعار بعضها إلى 17 ألف ريال، وتختلف الخدمات المقدمة حسب طلب العميل، فيما رفضت بعض القاعات بالحجوزات؛ لعدم وجود تعليمات تخولهم بالحجر، وفتح البعض الحجوزات بدايةً من السنة الهجرية القادمة ورفض أي حجز قبلها.

وذكر مسؤول عن قاعة أفراح أنهم بدأوا بالحجوزات من بعد التاريخ المقرر لعودة الحياة إلى طبيعتها الموافق ١٤٤١/١٠/٢٥هـ وأنه في حال هناك تمديد لفترات منع التجول سيكون العميل أمام خيارين أما استرجاع العربون أو تغيير الموعد حسب ما يراه مستقبلاً.

وتابع: هناك عدة خدمات تقدمها قصور الأفراح أهمها توفير عماله لصب القهوة والشاي وطبخ 10 ذبائح وتزيين قاعة النساء بالإضافة إلى غرفة ألعاب للأطفال وتوفير مشرفة على القاعة وحارس عند باب النساء.

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وأشار أحد ملاك القاعات إلى أن الحجوزات بدأت وشهدنا إقبال كبير من المواطنين حيث تكثر الحجوزات خلال الشهر القادم والذي بعده وأن لدى قاعته ما يقارب الـ20 حجزًا خلال الشهرين القادمين.

وبين مدير إحدى القاعات بحفر الباطن أنه لم يبدأ بالحجز حتى الآن لحين اتضاح الأمور بشكل أكبر بعد التاريخ المحدد لعودة الحياة إلى طبيعتها وأنه لم تصلهم أي تعليمات تسمح لهم بالحجوزات في هذا الوقت.

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