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شكرا لقرائتكم هدف يودع 14.117.600 ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً في تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هدف يودع 14.117.600 ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً في تمهير
بواقع 3 آلاف ريال لكل طالب عن شهر مايو
متابعات الخليج 365 - واس
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، 14.117.600 ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.
وأوضح الصندوق أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط (هنا).
ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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