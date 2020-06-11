السعودية | السعودية تسجّل 3,733 إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم السعودية تسجّل 3,733 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 3,733 إصابة جديدة بكورونا.

كما أكدت وقوع 38 حالة وفاة إثر الوباء، موضحة أن 1431 إصابة بكورونا سجلت في العاصمة الرياض.

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16 عيادة "تطمن"

يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية كانت خصصت 16 عيادة "تطمن" في مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة والتي خصصت لكل من يشعر بأعراض كورونا المستجد "كوفيد – 19" مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.

وتستقبل عيادات "تطمن" التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا الجديد من مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة مباشرة وبدون أخذ مواعيد ، في كل من مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومستشفى بقيق العام، ومستشفى عنك العام، ومستشفى رأس تنورة العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان في عريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة من أجل الحرص على سلامة وصحة المواطنين المقيمين في المملكة للاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية لهم.