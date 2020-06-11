السعودية | النائب العام: التحقيق في تداعيات وفاة طفلة بعسير

شكرا لقرائتكم النائب العام: التحقيق في تداعيات وفاة طفلة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر النائب العام في السعودية سعود بن مبارك المعجب، الخميس، توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة.

كما طلب إجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة.

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هذا، وكانت إمارة عسير أصدرت بيانا حول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب المنطقة، مقدمه التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، مؤكدة للجميع أن الإمارة ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

بدوره، وجّه أمير منطقة عسير فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بيانًا إلحاقيًا لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح