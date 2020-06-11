وفاة طفلة خلال إزالة تعديات بالحرجة.. وأمير عسير يتدخل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 03:15 مساءً - أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توجيها لفرع النيابة العامة بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات حَادثة طفلة، توفيت أثناء إزالة تعديات في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير.

كما وجه أمير عسير، بنقل أسرة الطفلة المتوفاة إلى منزل آخر لحين الانتهاء من التحقيقات حول ملابسات الحادثة.

وقالت أمانة منطقة عسير في بيان لها، إنه إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، فإن إمارة منطقة عسير تتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم.

وأكدت الإمارة أن إزهاق أي روح جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.