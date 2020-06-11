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حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة شهد محمد العمري، من ثانوية مدينة سلطان، الميدالية الذهبية على المستوى الوطني، في أولمبياد التصميم الفني للعام الدراسي الجاري في مجال "البحث العلمي" للمرحلة الثانوية.
من جهته، قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزة، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة نشاط الطالبات.
وقال: هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.الإدارة العامة للتعليم عسير
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 04:01 PM
نالتها الطالبة شهد محمد العمري من ثانوية مدينة سلطان
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة شهد محمد العمري، من ثانوية مدينة سلطان، الميدالية الذهبية على المستوى الوطني، في أولمبياد التصميم الفني للعام الدراسي الجاري في مجال "البحث العلمي" للمرحلة الثانوية.
من جهته، قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزة، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارة نشاط الطالبات.
وقال: هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
، "تعليم عسير" يحصد "الذهبية" في أولمبياد التصميم ،
المصدر : الخليج 365
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